Тебас о клубах Ла Лиги и АПЛ в еврокубках: «Варварство – проводить сравнения, не закончился даже общий этап. Мы не можем всегда быть на высшем уровне во всех турнирах»

Хавьер Тебас: сейчас не надо сравнивать клубы Ла Лиги и АПЛ в еврокубках.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о выступлении в этом сезоне испанских и английских команд в еврокубках.

– В европейских турнирах в этом году нам немного сложнее, особенно в матчах против команд Премьер-лиги. Что вы думаете о выступлении испанских команд?

– Ну, то же самое говорили командам Премьер-лиги два года назад о нас. Мы не можем ожидать, что будем всегда на высшем уровне, во всех соревнованиях, на протяжении стольких лет, это невозможно.

При сравнении на спортивном или даже экономическом уровне нужно смотреть на несколько сезонов, на определенный период времени. Нельзя сосредотачиваться на одной теме, потому что сейчас вы смотрите на общий этап, который мы еще даже не закончился. Мне кажется настоящим варварством проводить такие сравнения.

Я видел подобное и в других сезонах, когда в первые несколько туров у нас не было ни одного клуба в первой восьмерке, а затем туда пробились три команды. Меня не беспокоит происходящее.

Однако я знаю, что представители Премьер-лиги обеспокоены, потому что они побеждают только испанские команды, а не итальянские. Это было две недели назад, теперь они, вероятно, будут думать иначе.

Всем необходимо писать, рассказывать истории, поэтому их всегда приходится искать», – сказал Тебас.