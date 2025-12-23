  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас о клубах Ла Лиги и АПЛ в еврокубках: «Варварство – проводить сравнения, не закончился даже общий этап. Мы не можем всегда быть на высшем уровне во всех турнирах»
1

Тебас о клубах Ла Лиги и АПЛ в еврокубках: «Варварство – проводить сравнения, не закончился даже общий этап. Мы не можем всегда быть на высшем уровне во всех турнирах»

Хавьер Тебас: сейчас не надо сравнивать клубы Ла Лиги и АПЛ в еврокубках.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о выступлении в этом сезоне испанских и английских команд в еврокубках.

– В европейских турнирах в этом году нам немного сложнее, особенно в матчах против команд Премьер-лиги. Что вы думаете о выступлении испанских команд?

– Ну, то же самое говорили командам Премьер-лиги два года назад о нас. Мы не можем ожидать, что будем всегда на высшем уровне, во всех соревнованиях, на протяжении стольких лет, это невозможно.

При сравнении на спортивном или даже экономическом уровне нужно смотреть на несколько сезонов, на определенный период времени. Нельзя сосредотачиваться на одной теме, потому что сейчас вы смотрите на общий этап, который мы еще даже не закончился. Мне кажется настоящим варварством проводить такие сравнения.

Я видел подобное и в других сезонах, когда в первые несколько туров у нас не было ни одного клуба в первой восьмерке, а затем туда пробились три команды. Меня не беспокоит происходящее.

Однако я знаю, что представители Премьер-лиги обеспокоены, потому что они побеждают только испанские команды, а не итальянские. Это было две недели назад, теперь они, вероятно, будут думать иначе.

Всем необходимо писать, рассказывать истории, поэтому их всегда приходится искать», – сказал Тебас.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...47248 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoХавьер Тебас
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
logoсерия А Италия
logoЛига конференций УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Тебас: «Говорили, что в АПЛ самая высокая конкуренция, а «Сити» победил шесть раз подряд, набрав больше 100 очков. А надо, чтобы у чемпиона было 85-90 очков»
21 ноября, 21:48
Тебас о Ла Лиге: «Мы отрываемся от Бундеслиги, Серии А и Лиги 1 и сокращаем отставание от АПЛ. Это видно по количеству фанатов и вовлеченности в соцсетях. Мы растем с каждым днем»
21 ноября, 19:59
Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ тратит вдвое больше, чем должна, последние 7 сезонов – это приводит к инфляции и влияет на всех нас. Мы не хотим нести убытки, как и Бундеслига»
24 сентября, 19:27
Тебас про АПЛ: «Они раздувают рынок, но 12 из 15 последних обладателей «Золотого мяча» – из Ла Лиги. Англия усилит контроль, нельзя терять миллиард фунтов каждый год»
21 сентября, 09:29
Главные новости
Тикнизян о Ромашкиной: «Настаивал, чтобы жена не приезжала в Белград, занималась тем, чему посвятила жизнь. Но мне очень повезло – ей комфортно там, где я»
41 минуту назад
Конте о 2:0 с «Болоньей» в финале Суперкубка: «Приятно отметить Рождество трофеем. «Наполи» провел отличную игру во всех отношениях, но мог быть намного эффективнее»
54 минуты назад
Кубок Африки. Египет против Зимбабве, ЮАР победила Анголу, Мали и Замбия сыграли вничью
сегодня, 22:00Live
Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 – хотел посмотреть, вступят ли в переговоры. Было важно понимать, рассчитывают на меня или берут как «дыркозатыкателя»
сегодня, 21:43
У Исака перелом малоберцовой кости. Форвард «Ливерпуля» прооперирован, клуб не назвал сроки восстановления
сегодня, 21:24
Хавьер Тебас: «Реал» выступает против всех – против «Барсы», судей. «Мадрид» создает ложное впечатление, что на арбитров влияют сейчас – они совершенно оторваны от реальности»
сегодня, 21:12
«Наполи» в 3-й раз выиграл Суперкубок Италии. Рекордное число побед у «Ювентуса» – 9, по 8 раз трофей брали «Милан» и «Интер»
сегодня, 20:54
«Наполи» выиграл Суперкубок Италии, победив «Болонью» – 2:0. Нерес сделал дубль
сегодня, 20:52
Экс-президент «Барсы» Росель: «Давайте пересмотрим все матчи. Пусть эксперты скажут, где именно нам помогали судьи»
сегодня, 20:33
Тикнизян про «Локо»: «В 1-й день приезжаю в 6:50 утра, охранник говорит: «Я тебя вообще не знаю, ты кто? Давай едь отсюда». Я отвечаю: «Ты хочешь здесь последний день работать? Я это устрою»
сегодня, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
Джеррард о Тренте: «Я жалею, что не достиг в «Ливерпуле» того же, что он. У него в руках было все, о чем я мечтал всю карьеру. Перейти в «Реал» ему было намного сложнее, чем Макманаману»
22 минуты назад
Салах забил победный гол Зимбабве. Вингер сборной Египта отличился на 91-й в матче Кубка Африки
сегодня, 22:09
ФИФА сняла с «Аль-Насра» Роналду трансферный бан. Клуб выполнил обязательства перед «Ман Сити» по Лапорту
сегодня, 22:06
Чемпионат Англии. «Ноттингем» уступил «Фулхэму» в гостях
сегодня, 22:02
Чемпионат Испании. «Атлетик» проиграл «Эспаньолу»
сегодня, 22:01
Де Лаурентис о победе в Суперкубке: «У вас были сомнения насчет Конте? Со времен Марадоны «Наполи» не выигрывал два трофея за один год»
сегодня, 21:57
Суперкубок Италии вернется к старому формату со следующего года, сообщил президент Серии А Симонелли. Трофей разыграют чемпион Италии и победитель Кубка
сегодня, 21:41
Левандовски, Фермин и Путельяс поучаствовали в помощи тяжелобольным детям. Кампания «Магия «Барсы» исцеляет» включает посещение больниц, создание специальных зон для подростков, терапию с участием собак
сегодня, 21:32
Кин после 1:2 с «Астон Виллой»: «Я бы спросил Далота: «Ты собираешься останавливать Роджерса?» Перед 1-м голом мы все понимали, что он располагается опасно»
сегодня, 21:02
Конте выиграл 10-й трофей. Тренер взял Суперкубок Италии с «Наполи» – до этого было два с «Юве»
сегодня, 20:54