Фюллькруг прибыл в Италию и пройдет сегодня медосмотр в «Милане». Клуб арендует форварда «Вест Хэма» до конца сезона с опцией выкупа

Фюллькруг прибыл в Италию для прохождения медосмотра в «Милане».

Форвард «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг прибыл в Италию и пройдет сегодня медосмотр в «Милане».

Также сегодня «россонери» оформят аренду 32-летнего немца до конца сезона с опцией выкупа.

В текущем сезоне Фюллькруг провел в АПЛ 8 матчей, не отметившись результативными действиями.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер журналиста Джанлуки Ди Марцио
