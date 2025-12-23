Фюллькруг прибыл в Италию и пройдет сегодня медосмотр в «Милане». Клуб арендует форварда «Вест Хэма» до конца сезона с опцией выкупа
Фюллькруг прибыл в Италию для прохождения медосмотра в «Милане».
Форвард «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг прибыл в Италию и пройдет сегодня медосмотр в «Милане».
Также сегодня «россонери» оформят аренду 32-летнего немца до конца сезона с опцией выкупа.
В текущем сезоне Фюллькруг провел в АПЛ 8 матчей, не отметившись результативными действиями.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер журналиста Джанлуки Ди Марцио
