«Барса» готова продать Гризманна за 60 млн евро, но не может найти покупателей (Ok Diario)

«Барселона» хочет продать нападающего Антуана Гризманна, пишет Ok Diario.
По данным источника, каталонский клуб надеется получить за француза 60 млн евро, около половины от той суммы, что «Барса» заплатила «Атлетико» за переход Антуана в 2019 году.
«Барселона» столкнулась с рядом проблем при попытке организации такого трансфера. Во-первых, Гризманн не хочет уходить из клуба, с которым его связывает крупный контракт сроком до 2024 года. Во-вторых, на футболиста нет покупателей.
Как утверждается, «Барселона» хотела продать Гризманна в прошлое трансферное окно. Клуб связался с агентом игрока и предложил ему поработать над уходом футболиста, однако получил отказ. Кроме того, ни один клуб не готов платить игроку ту зарплату, что он получает в «Барсе».
«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» хотели подписать француза, но нежелание игрока сменить клуб препятствовало сделке.
В этом сезоне форвард провел 23 матча в Ла Лиге, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.