«Барса» готова продать Гризманна за 60 млн евро, но не может найти покупателей (Ok Diario)

хочет продать нападающего , пишет Ok Diario.

По данным источника, каталонский клуб надеется получить за француза 60 млн евро, около половины от той суммы, что «Барса» заплатила «Атлетико» за переход Антуана в 2019 году.

«Барселона» столкнулась с рядом проблем при попытке организации такого трансфера. Во-первых, Гризманн не хочет уходить из клуба, с которым его связывает крупный контракт сроком до 2024 года. Во-вторых, на футболиста нет покупателей.

Как утверждается, «Барселона» хотела продать Гризманна в прошлое трансферное окно. Клуб связался с агентом игрока и предложил ему поработать над уходом футболиста, однако получил отказ. Кроме того, ни один клуб не готов платить игроку ту зарплату, что он получает в «Барсе».

и хотели подписать француза, но нежелание игрока сменить клуб препятствовало сделке.

В этом сезоне форвард провел 23 матча в , забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.