Финал Кубка России. Юниорки. Акатьева, Петросян, Жилина и Самоделкина выступят с короткими программами

Сегодня в Финале Кубка России по фигурному катанию в Москве юниорки выступят с короткими программами.

Финал

Москва

Юниорки

Короткая программа

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на официальном сайте Первого канала

Первая разминка

1.

2. Наталья Лагутова

3. Мария Парамонова

4. Полина Свириденко

5. Мария Захарова

6.

Вторая разминка

7.

8. Елизавета Осокина

9. Агнета Латушкина

10. Валерия Овчинникова

11. Станислава Молчанова

12.

Расписание трансляций Финала Кубка России-2021 по фигурному катанию