Финал Кубка России. Юниорки. Акатьева, Петросян, Жилина и Самоделкина выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты Кубок России женское катание Софья Акатьева Софья Самоделкина Вероника Жилина Мария Захарова Елизавета Осокина Аделия Петросян Валерия Овчинникова Мария Парамонова Полина Свириденко Станислава Молчанова Наталья Лагутова Агнета Латушкина Фигурное катание

Сегодня в Финале Кубка России по фигурному катанию в Москве юниорки выступят с короткими программами.

Кубок России по фигурному катанию

Финал

Москва

Юниорки

Короткая программа

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на официальном сайте Первого канала

Первая разминка

1. Софья Акатьева

2. Наталья Лагутова

3. Мария Парамонова

4. Полина Свириденко

5. Мария Захарова

6. Аделия Петросян

Вторая разминка

7. Вероника Жилина

8. Елизавета Осокина

9. Агнета Латушкина

10. Валерия Овчинникова

11. Станислава Молчанова

12. Софья Самоделкина

Расписание трансляций Финала Кубка России-2021 по фигурному катанию

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