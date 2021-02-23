Карпин про 2-й гол «Зенита»: «Игрок получил желтую – надо свистеть. Они не выигрывали, и Матюнин забыл об этом, видимо»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Алексей Матюнин Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал арбитра Алексея Матюнина, работавшего на матче 20-го тура РПЛ между южанами и «Зенитом» (2:2).

В моменте со вторым голом в ворота «Ростова» сине-бело-голубые быстро разыграли штрафной удар, хотя должны были сделать это по свистку, так как судья показал игроку южан желтую карточку.

«Начало игры – надо свистеть. Конец игры – надо свистеть. Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Это очевидно. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом.

Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?» – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Похоже, второй гол «Зенита» нужно было отменить: штрафной разыграли без свистка, хотя после карточки он обязателен

«Ростов» достойно наказал «Зенит» за неорганизованный прессинг и индивидуальные ошибки

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья