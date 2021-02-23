Главный тренер «Ростова» раскритиковал арбитра , работавшего на матче 20-го тура между южанами и «Зенитом» (2:2).

В моменте со вторым голом в ворота сине-бело-голубые быстро разыграли штрафной удар, хотя должны были сделать это по свистку, так как судья показал игроку южан желтую карточку.

«Начало игры – надо свистеть. Конец игры – надо свистеть. Игрок получил желтую карточку – надо свистеть. Это очевидно. Так как «Зенит» не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом.

Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?» – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Похоже, второй гол «Зенита» нужно было отменить: штрафной разыграли без свистка, хотя после карточки он обязателен

«Ростов» достойно наказал «Зенит» за неорганизованный прессинг и индивидуальные ошибки