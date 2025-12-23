У Исака перелом малоберцовой кости. Форвард «Ливерпуля» прооперирован, клуб не назвал сроки восстановления

Александера Исака прооперировали в связи с переломом.

Нападающий «Ливерпуля » Александер Исак перенес операцию после травмы, полученной в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:1).

У форварда была диагностирована травма голеностопа, включающая перелом малоберцовой кости, сообщает пресс-служба клуба.

Сроки восстановления Исака не уточняются. Ранее сообщалось , что швед может пропустить несколько месяцев.