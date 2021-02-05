Лимит 10-12 легионеров в заявке обсуждается инициативной группой клубов

В чемпионате России может измениться лимит на легионеров.

Инициативная группа клубов обсуждает изменение формата лимита, рассматривая вопрос в сторону увеличения иностранцев на поле и без ограничения их в заявке, утверждает «РБ Спорт».

Логика возможного предложения на обсуждение в том, что из-за ужесточения лимита – от формулы «6+5» на поле без ограничения иностранцев в заявке перешли к «8+17» в заявке – у клубов, участвующих в еврокубках, возникли проблемы с составом в текущем евросезоне, и они не смогли выступить достойно.

Обсуждается два возможных формата – 10 или 12 иностранцев без ограничений их появления на поле и с ограничением в виде прошлого лимита (формат «6+5»).

Позиция РФС по изменению лимита пока достаточно твердая – необходимо больше времени, чтобы проанализировать последствия формулы «8+17». Кроме того, аргументом за нынешний формат является и то, что именно клубы приняли его.

РПЛ надо не расти, а разделяться. Российский футбол спасет формат с двумя конференциями – европейской и азиатской