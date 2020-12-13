«Зенит» может подписать Джанаева летом бесплатно («Чемпионат»)

Голкипер «Сочи» может перейти в летом, сообщили «Чемпионату» два источника, знакомые с ситуацией.

«Вратарская линия в санкт-петербургском клубе летом может претерпеть изменения.

«Зенит» не уверен в продлении контракта с Луневым, поэтому рассматривает вариант с приобретением Джанаева на правах свободного агента», – сказал один из источников.

Соглашение 33-летнего Джанаева с «Сочи» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Джанаев выступает за с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах , в семи из них не пропустил голов.

Ранее Джанаев играл за «Спартак», «Ростов», «Рубин» и другие клубы.