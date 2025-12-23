  • Спортс
  Хавьер Тебас: «Реал» выступает против всех – против «Барсы», судей. «Мадрид» создает ложное впечатление, что на арбитров влияют сейчас – они совершенно оторваны от реальности»
Хавьер Тебас: «Реал» выступает против всех – против «Барсы», судей. «Мадрид» создает ложное впечатление, что на арбитров влияют сейчас – они совершенно оторваны от реальности»

Хавьер Тебас: «Реал» пытается создать ложное впечатление о судьях.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о напряженных отношениях «Барселоны» и «Реала».

– На мой взгляд, в данном случае напряженность провоцирует не «Барселона» и не другие клубы. Дело в том, что «Реал» выступает против всего – против «Барселоны», против судей... Я считаю, что они делают это неправильно. Кажется, что то, что сейчас происходит после каждой судейской ошибки, является следствием того, что произошло в 2019 или 2017 году.

Они пытаются создать впечатление, что сейчас на судей оказывают влияние. Это очень опасно, потому что это неправда. Это нагнетает обстановку. Мое мнение по делу Негрейры уже всем известно. Я не говорю, что действия «Барселоны» в то время или ее директоров были в какой-либо мере уместными. Мы первыми обратились в прокуратуру, первыми заявили о необходимости расследования и даже, если это будет нужно, санкций в спортивной сфере, у которых в Испании есть срок давности.

Если говорить, что пенальти, не назначенный в пользу «Реала» сегодня, является следствием тех событий, то это огромная разница. Все выходные обстановку нагнетало ТВ «Реала», а на днях и президент [Флорентино Перес]. Думаю, они совершенно оторвались от реальности.

– Рассматривали ли вы возможность выступить посредником, или вы считаете, что это не входит в ваши обязанности?

– Нет, потому что я также являюсь объектом нападок, и я не считаю себя подходящим посредником в этом вопросе, – сказал Тебас.

