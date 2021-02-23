Марк Клаттенбург: «Я поражен, что «МЮ» не дали бить пенальти за явную игру рукой Хадсона-Одои. Как не назначили после ВАР – загадка»

Бывший судья Марк Клаттенбург после матча между и «Челси» (0:0) заявил, что в ворота лондонцев нужно было назначить пенальти.

Главный арбитр игры Стюарт Эттуэлл после консультации с ВАР принял решение не назначать пенальти в пользу «МЮ» после того, как мяч попал в руку хавбеку «синих» Каллуму Хадсону-Одои.

«Я поражен тем, что «МЮ» не получил право пробить пенальти в первом тайме за явную игру рукой Хадсона-Одои.

Рука игрока «Челси» была поднята, находилась в неестественном положении, и мяч попал в нее.

Арбитр ВАР Крис Кавана решил, что главный судья Стюарт Эттуэлл не заметил очевидный пенальти, и он дал ему возможность посмотреть момент на мониторе у поля.

Это загадка, как Эттуэлл не назначил пенальти, когда ему показали эпизод с тех же ракурсов, что и всем нам», – написал Клаттенбург в своей колонке.

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