Трусова, Щербакова, Туктамышева, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания России (ФФКР) утвердила состав на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.
Сборная России
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.
Туктамышева возвращается на ЧМ спустя 6 лет. У нее особый возрастной ценз: хочешь кататься долго – терпи, жди и кайфуй