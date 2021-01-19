Трусова, Щербакова, Туктамышева, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

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Федерация фигурного катания России (ФФКР) утвердила состав на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Сборная России

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Пары: Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Александра БойковаДмитрий Козловский, Анастасия МишинаАлександр Галлямов.

Танцы на льду: Александра СтепановаИван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

Туктамышева возвращается на ЧМ спустя 6 лет. У нее особый возрастной ценз: хочешь кататься долго – терпи, жди и кайфуй

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