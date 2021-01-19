Трусова, Щербакова, Туктамышева, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания России ( ) утвердила состав на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Сборная России

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Танцы на льду: – , Виктория Синицина – , – Джонатан Гурейро.

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