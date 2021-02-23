Пеп Гвардиола: «Лучшая команда в Европе – «Бавария». Лучшая в Англии – «Ливерпуль», он чемпион»

Главный тренер высказался насчет выступлений команды, выигравшей 20 матчей подряд.

«Мы довольны тем, чего уже добились, этого нельзя отрицать. Если никому ранее такое не удавалось, то, значит, это сложная задача.

Но в итоге имеет значение лишь то, поднимаешь ты трофей над головой или нет. Так что мы по-прежнему не можем себе позволить сидеть на диване и говорить, что все прекрасно.

Предстоит немало работы, и я вижу признаки того, что мы можем стать лучше.

Лучшая команда в Европе – . Она выиграла все, что можно, это лучшая команда. В Англии чемпионом является , поэтому он лучший.

Если хочешь забрать корону себе, то должен побеждать. В феврале или марте никто чемпионом не становится. В розыгрыше еще 36 очков, можно потерять много баллов за неделю. Соперники сильны», – сказал Гвардиола.

Гвардиола о 20 победах подряд: «Одно из главных достижений в карьере, учитывая график, пандемию»