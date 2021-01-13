🥇🥈🥉 Логинов выиграл золото в параллельном гигантском слаломе на ЧМ по сноуборду, у Соболева – бронза, Надыршина взяла серебро

Российский сноубордист Дмитрий Логинов выиграл золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Рогле (Словения), Андрей Соболев завоевал бронзу.

Россиянка в параллельном гигантском слаломе взяла серебро.

Сноуборд

Чемпионат мира

Рогла, Словения

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Селина Йорг (Германия)

2. Софья Надыршина (Россия)

3. Юлия Дуймовиц (Австрия)

Мужчины

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Роланд Фишналлер (Италия)

3. Андрей Соболев (Россия)

Школьница с Сахалина – лучшая сноубордистка мира. Мы поговорили с ней о страсти к малой родине и экстриму