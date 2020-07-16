Андрей Кобелев: «Как с женщинами говорить о футболе? Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нет у вас там?»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев уверен, что девушки не могут разбираться в футболе.
– Как с женщинами общаться на футбольные темы? Я с женщинами не общаюсь!
– Вы считаете, что женщина не может разбираться в футболе?
– Я считаю, что нет.
– Есть же Марина Грановская в «Челси».
– Я ее не знаю. Если она разбирается, то хорошо. Я не знаю. И я категоричен. Если она разбирается, то слава богу, молодец.
– А у вас были переговоры с женщинами?
– У меня переговоров с женщинами никогда не было.
– Это же такой стереотип. Мы же в 2021 году!
– 2021 год, и что теперь? Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин нет у вас там?» Мужчины уже футболом не занимаются?
– Вы так реагируете?
– Да.
– Ого! Это же прям сексизм.
– Почему?
– Так это называется.
– Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.
– Женщина должна быть на кухне?
– Почему на кухне? Есть женский футбол, гимнастика, легкая атлетика, фигурное катание…
– Кстати, есть болельщица «Динамо», которая работает на телевидении. Мария Орзул. Она не своим делом занимается?
– Я очень редко смотрю телевизор. А если и смотрю, то даже не программы, а футбольные трансляции.
– То есть вы против женщин в футболе?
– Я не против, что вы, ради бога. Что вы делаете из меня монстра какого-то? – сказал Кобелев.