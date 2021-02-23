Златан пропустит не менее 10 дней из-за травмы бедра, у Чалханоглу отек мышц. Игра с «МЮ» – 11 марта

Появилась новая информация о состоянии нападающего «Милана» .

У футболиста выявлено повреждение длинной приводящей мышцы левого бедра.

Сообщается, что нападающий пройдет новое обследование через 10 дней.

3 марта «Милану» предстоит провести матч с «Удинезе» в рамках чемпионата Серии А, 7 марта пройдет игра с «Вероной». 11 марта «россонери» в плей-офф встретятся с бывшим клубом Ибрагимовича – .

39-летний нападающий – лучший бомбардир «Милана» в этом сезоне, на его счету 14 голов в 14 матчах в рамках Серии А. Подробную статистику форварда можно посмотреть здесь.

У полузащитника выявлен диффузный отек мышц-сгибателей в левом бедре. Новое обследование будет назначено в зависимости от развития клинической картины.

27-летний полузащитник – лучший ассистент в этом сезоне, на его счету 8 результативных передач и 1 гол в 21 матче в рамках Серии А. Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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