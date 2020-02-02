🥇 Иродов выиграл золото в спринте на чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021

Россиянин Денис Иродов выиграл золото в спринте на чемпионате мира среди юниоров по биатлону-2021 в Обертиллиахе.

Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021

Обертиллиах, Австрия

Юноши

Спринт

1. Денис Иродов (Россия) – 18.22,5 (0)

2. Фабио Коттрер (Италия) – 21,1 (0)

3. Ян Гунька (Польша) – 27,9 (1)

4. Оскар Андерссон (Швеция) – 32,9 (1)

5. Марчин Завол (Польша) – 37,9 (2)

6. Эрик Ларссон (Швеция) – 48,2 (2)

7. Марко Барале (Италия) – 58,9 (1)

8. Лукас Хаслингер (Австрия) – 1.03,4 (2)...

12. Олег Домичек (Россия) – 1.18,8 (2)...

34. Роман Бойчевский (Россия) – 2.10,7 (2)...

71. Евгений Кузьминых (Россия) – 3.35,8 (4)

Расписание гонок чемпионата мира среди юниоров по биатлону-2021 в Обертиллиахе