🥇 Иродов выиграл золото в спринте на чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021

Россиянин Денис Иродов выиграл золото в спринте на чемпионате мира среди юниоров по биатлону-2021 в Обертиллиахе.
Чемпионат мира среди юниоров по биатлону-2021
Обертиллиах, Австрия
Юноши
Спринт
1. Денис Иродов (Россия) – 18.22,5 (0)
2. Фабио Коттрер (Италия) – 21,1 (0)
3. Ян Гунька (Польша) – 27,9 (1)
4. Оскар Андерссон (Швеция) – 32,9 (1)
5. Марчин Завол (Польша) – 37,9 (2)
6. Эрик Ларссон (Швеция) – 48,2 (2)
7. Марко Барале (Италия) – 58,9 (1)
8. Лукас Хаслингер (Австрия) – 1.03,4 (2)...
12. Олег Домичек (Россия) – 1.18,8 (2)...
34. Роман Бойчевский (Россия) – 2.10,7 (2)...
71. Евгений Кузьминых (Россия) – 3.35,8 (4)
Расписание гонок чемпионата мира среди юниоров по биатлону-2021 в Обертиллиахе