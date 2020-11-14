Независимая комиссия IBU выяснила, что бывший глава организации Бессеберг защищал интересы России в допинговых вопросах

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Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тэйлора выяснила, что бывший глава организации Андерс Бессеберг защищал интересы России в допинговых вопросах.

«После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга, и у госпожи Николь Реш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга», – говорится в заявлении IBU.

Бывший президент IBU Андерс Бессеберг и его секретарь Николь Реш подозревались в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Расследование началось из-за показаний информатора WADA Григория Родченкова.

В ноябре 2020-го Тэйлор сообщил, что комиссия не нашла доказательств того, что Бессеберг и Реш передавали данные биологических паспортов российских биатлонистов в СБР или РУСАДА, чтобы скрыть положительные допинг-случаи.

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