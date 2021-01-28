Назаров о протестах в Москве: «Правоохранительные органы работали профессионально и быстро потушили конфликты»

Бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России, а также высказался о протестных акциях, которые прошли в Москве.

«Очень рад, что пандемия в России отступает, в результате чего власти сразу сделали определенные послабления. На это, кстати, указал наш президент, поэтому ограничения постепенно аккуратно снимаются.

Здорово, что на хоккей теперь может приходить все больше людей, тем более что дело идет к плей-офф, становится все интереснее. Продолжаю смотреть как матчи , так и КХЛ, отмечаю для себя определенные тренерские моменты.

Я давно живу в центре Москвы и недавно наблюдал из окна за небольшими волнениями в центре столицы. Хочу отметить профессиональную и слаженную работу наших правоохранительных органов, которые быстро потушили все конфликты и пресекли нарушение закона.

Призываю людей в свободное время как можно больше заниматься спортом и ходить на всеми нами любимый хоккей. Совсем скоро, в середине февраля, пройдет шведский этап , с удовольствием поболеем за сборную России.

Наша команда в последнее время демонстрирует хорошие результаты. А дальше уже и чемпионат мира не за горами. Нужно жить спортом и хоккеем, а не улицей», – сказал Назаров.

Напомним, 23 января прошли акции в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 4 002 человека в более чем 125 городах России.

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