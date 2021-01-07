Дарюс Каспарайтис: «Трамп нес ахинею, а люди верили ему. В Беларуси похожая ситуация, наверное»

Олимпийский чемпион в интервью белорусской Tribuna.com поделился мыслями о политической ситуации в США, Беларуси и России.

– Вы следили за политическими событиями в Беларуси прошлым летом и осенью?

– Не особо внимательно. Читал что-то в литовской, западной прессе. Я живу в США почти 30 лет, больше интересуюсь здешними делами. И могу однозначно сказать, что в Америке также хватает бардака.

Когда углубился в политику, заинтересовался ею, понял, что это грязная вещь. В США идет постоянная борьба демократов с республиканцами, и если постоянно смотреть телевизор, голова может пойти кругом. Нужно выбирать, кому верить и кого слушать. В США также были проблемы с выборами, нес такую ахинею, утверждал, что у него победу украли. И люди, которые ему верят, думали точно так же.

Похожая ситуация, наверное, и в Беларуси. В вашей стране есть те, кто любит Лукашенко, поддерживает его и всегда ему верит. В России есть сторонники Путина. Это понятно. Но, по-моему, демократия должна все-таки существовать. Если тебе не нравится президент, ты не должен бояться высказаться против него. Если твое мнение отличается от моего, его все равно нужно уважать, людей нужно слушать и слышать. Каждый человек думает по-своему.

Невозможно уже жить так, как было при Советском Союзе, когда все верили, что Америка – это самый большой враг, что в этой стране каждый день убивают людей, а СССР – самое сильное государство и всех победит. Нет, так жить нельзя. Хотя, по-моему, именно так живут в Северной Корее, – сказал Каспарайтис.

Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи ЧМ-2021 из Минска. Решение принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента. После того, как было объявлено о победе , по всей стране прошли акции протеста, которые жестко подавлялись силовыми структурами.

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