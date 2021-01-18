Савин о Беларуси: «Как можно убивать свой народ? Вся Европа в шоке от этих методов»

Бывший футболист, блогер поделился мнением о работе силовиков после выборов президента Беларуси.

«Мне никогда не понять, как можно брать и свой народ целенаправленно вдавливать и убивать? Они уже горят в аду при жизни, все, кто отдавал приказы. Это нельзя делать.

Люди вышли на мирный митинг, они же не идут с автоматами кого-то убивать. Я уверен, что вся Европа в шоке от этих методов», – цитирует Савина белорусская Tribuna.com со ссылкой на канал «ЧестнОК» в YouTube.

Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи хоккейного ЧМ-2021 из Минска. Решение принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента.

После того, как было объявлено о победе , по всей стране прошли акции протеста, которые жестко подавлялись силовыми структурами.