«Реал», «Барса», «МЮ», «Ливерпуль», «Юве», «Милан», «Бавария», «ПСЖ» – среди 15 постоянных участников Суперлиги

Стало известно, какие клубы будут принимать участие в европейской Суперлиге, если турнир будет создан.
Клубы готовы просить вызов УЕФА и ФИФА и продолжают разработку детального плана нового турнира, который хотят запустить с сезона-2022/23.
В турнире будет 20 участников, 15 из них – постоянные. Это «Интер», «Милан», «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Барселона», «Реал», «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».
Каждому из этих клубов будет гарантирован годовой доход в размере 350 млн евро. Возможно, что команды будут разделены на 2 группы, в каждой из которых будет по 10 участников.
Команды, которым удастся занять места с 1-го по 4-е в каждой из групп, сыграют друг с другом в плей-офф, пишет Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
При этом УЕФА планирует представить новый формат розыгрыша Лиги чемпионов. Турнир по новой схеме хотят организовать в период с 2024 по 2027 год. Каждый клуб должен будет проводить не менее 10 матчей в обновленном турнире.
Ранее ФИФА и УЕФА объявили, что запретят клубам Суперлиги Европы участвовать в турнирах под своей эгидой.
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