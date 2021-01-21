В британском парламенте призвали заморозить активы Абрамовича и Усманова из-за ареста Навального

Члены парламента Великобритании призвали замглавы британского МИД по делам Европы и Америки Венди Мортон заморозить активы россиян, указанных в списке Алексея Навального, в связи с арестом оппозиционного политика.

Ранее Навальный составил список россиян, против которых следует ввести санкции. Среди прочих туда вошли владелец и бизнесмен , связанный с (принадлежащий Усманову холдинг USM владеет правами на название стадиона клуба).

Предложение о заморозке активов бизнесменов поддержали экс-министр труда Маргарет Ходж и официальный представитель партии либеральных демократов по иностранным делам Лейла Моран.

«Лучший способ выразить нашу поддержку Алексею Навальному – не словами, а действиями, не расследованиями, а наказаниями. Навальный сказал, что он хочет, чтобы международное сообщество применило санкции против российских клептократов (клептократия – правительство, использующее власть для увеличения личного богатства с помощью расхищения государственных средств – прим. Sports.ru), живущих за пределами России.

Он назвал Абрамовича и Усманова, которые оба обладают значительным состоянием и связаны с английскими футбольными клубами», – заявила Ходж.

В список Навального также вошли политик Игорь Шувалов (председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», владеющей ЦСКА), глава банка ВТБ Андрей Костин (ВТБ владеет московским «Динамо») и его заместитель Денис Бортников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и телеведущий Владимир Соловьев.

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, и самолет перенаправили в «Шереметьево».

При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.