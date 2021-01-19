«Наглая клевета, выдуманная безымянным источником». Шубенков опроверг информацию о том, что в его пробе нашли фуросемид

Чемпион мира в барьерном беге опроверг информацию о том, что сдал положительную допинг-пробу.

Вчера издание News.ru со ссылкой на свой источник сообщило, что у Шубенкова в пробе обнаружили фуросемид. Эту информацию позже подтвердили многие СМИ, в частности, Матч ТВ и «Спорт-Экспресс».

«Вау, воистину проснулся знаменитым. Следует написать.

На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал. Своё отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось.

Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… Проехали...

Тем не менее, мне действительно пришло письмо от AIU (независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit – Sports.ru). Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме.

Спасибо всем, кто «новостям» не поверил», – написал Шубенков.

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