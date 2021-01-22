«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (3:1) и прервал 5-матчевую серию без побед в АПЛ

В 20-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Юргена Клоппа прервала 5-матчевую серию без побед в чемпионате Англии.
- Дата проведения
- 28 января, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 45 Фирмино, 0:2 – 47 Александер-Арнолд, 1:2 – 49 Хейбьерг, 1:3 – 65 Мане.
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Тоттенхэм –
Льорис, Орье (Уинкс, 46), Доэрти, Родон, Дайер, Бергвейн (Бэйл, 81), Ндомбеле, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Дэвис, Кейн (Ламела, 46).
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Ливерпуль –
Алиссон, Робертсон, Матип (Филлипс, 46), Александер-Арнолд, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Джонс, 78), Милнер, Салах, Вейналдум, Мане, Фирмино (Ориги, 87).
- Предупреждения:
- Тиаго Алькантара (24), Бергвейн (30), Филлипс (50).