«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (3:1) и прервал 5-матчевую серию без побед в АПЛ

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Sports.ru Футбол

В 20-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Юргена Клоппа прервала 5-матчевую серию без побед в чемпионате Англии.

Тоттенхэм – Ливерпуль 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
28 января, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Фирмино, 0:2 – 47 Александер-Арнолд, 1:2 – 49 Хейбьерг, 1:3 – 65 Мане.
ТоттенхэмЛьорис, Орье (Уинкс, 46), Доэрти, Родон, Дайер, Бергвейн (Бэйл, 81), Ндомбеле, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Дэвис, Кейн (Ламела, 46).
ЛиверпульАлиссон, Робертсон, Матип (Филлипс, 46), Александер-Арнолд, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Джонс, 78), Милнер, Салах, Вейналдум, Мане, Фирмино (Ориги, 87).
Предупреждения:
Тиаго Алькантара (24), Бергвейн (30), Филлипс (50).

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