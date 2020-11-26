Иранский борец Мехди Али Хоссейни казнен властями страны. Он обвинялся в убийстве во время уличной драки

В Иране приведен в исполнение смертный приговор борцу Мехди Али Хоссейни. Спортсмен был признан виновным в убийстве, совершенном в ходе уличной драки в 2015 году.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по греко-римской борьбе Хамид Сориян и несколько других иранских борцов выступали в защиту Хоссейни.

Смертный приговор борцу был оставлен в силе, поскольку семья жертвы отказалась предоставить ему возможность помилования.

«Речь идет об уголовном деле. Мехди Али Хоссейни был борцом регионального уровня, который не участвовал ни в национальных, ни в международных соревнованиях.

не будет комментировать этот случай до тех пор, пока не будет четкой картины ситуации», – говорится в сообщении Объединенного мира борьбы (UWW).

В сентябре 2020 года чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари был казнен за участие в протестах против экономической политики Ирана.

Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Афкари казнен властями страны. Его обвиняли в убийстве силовика и организации протестов