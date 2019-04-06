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    НБА. «Хьюстон» встретится с «Портлендом», «Финикс» против «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты Детройт Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Лейкерс Майами Финикс Портленд НБА Баскетбол

    В четверг, 28 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 4 матча.

    «Хьюстон» примет на своей арене «Портленд», «Детройт» сразится с действующими чемпионами «Лейкерс».

    Финалист прошлого сезона «Майами» встретится с «Клипперс», «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Хьюстон – Портленд
    Дата проведения
    29 января, 03.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Детройт – Лейкерс
    Дата проведения
    29 января, 04.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Майами – Клипперс
    Дата проведения
    29 января, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Финикс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    29 января, 06.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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