НБА. «Хьюстон» встретится с «Портлендом», «Финикс» против «Голден Стэйт» и другие матчи

В четверг, 28 января, в рамках регулярного чемпионата пройдут 4 матча.

примет на своей арене «Портленд», «Детройт» сразится с действующими чемпионами .

Финалист прошлого сезона встретится с «Клипперс», «Финикс» сыграет с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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