НБА. «Хьюстон» встретится с «Портлендом», «Финикс» против «Голден Стэйт» и другие матчи

В четверг, 28 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 4 матча.
«Хьюстон» примет на своей арене «Портленд», «Детройт» сразится с действующими чемпионами «Лейкерс».
Финалист прошлого сезона «Майами» встретится с «Клипперс», «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 января, 03.30, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 29 января, 04.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 04.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 06.00, «Phoenix Suns Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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