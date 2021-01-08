Вячеслав Фетисов: «Мир сильно колбасит. Преимущество России перед остальными – умение дружить, подставить плечо»

Двукратный олимпийский чемпион, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов поделился мнением об экологической ситуации в мире.

– Являясь послом ООН, вы много говорите о том, что мир стоит на грани экологической катастрофы. Насколько велики масштабы бедствия?

– За последние 50 лет мы успешно угробили более половины всего живого на планете. Я имею в виду животный и растительный мир, воздух, которым дышим. Льды стремительно тают не только в Антарктиде и Арктике, но и в горах.

Разнообразие флоры и фауны в океане сократилось за последнее время на 30%. И в ближайшие годы еще столько же исчезнет, если не предпринимать усилий. Мы падаем в пропасть. Поэтому главная задача для всех нас, живущих на этой планете, – объединить усилия ради будущего детей и внуков.

– Вы предложили провести Олимпийские игры по спасению Земли. Это фигура речи или действительно спорт может помочь?

– Мои слова можно воспринимать как фигуру речи и как прекрасную идею. Успешные спортсмены могут использовать свою популярность для того, чтобы привлекать авторитетных людей к обсуждению этой проблемы. Когда-то ведь Олимпиада положила конец войнам.

И сегодня наступило то самое время, когда мы должны призвать все человечество к разуму, прекратить конфликты и сосредоточиться на спасении Земли, строить «зеленые мосты» между народами и странами.

В последние месяцы я встречался с послами разных стран, в том числе США, Великобритании, Португалии, которая на днях вступила на пост председателя ЕС. У меня хорошие контакты с американскими общественными организациями, мы нашли общий язык.

Россия могла бы взять роль лидера в этом вопросе. К тому же президент озвучил 12 программ по природосбережению, которые должны стать серьезным аргументом в пользу этого лидерства.

– Вы говорите о лидерстве. Но мы наблюдаем сегодня разгул русофобии среди политиков. Как убедить их взаимодействовать с нашей страной?

– Без экологического благополучия РФ все, о чем говорится, будет иметь нулевую стоимость. У нас самая большая территория, самые большие ресурсы жизнеобеспечения. Это все понимают. Включая и Макрона, и Цзиньпина, и многие другие государства, которые сейчас стали всерьез обсуждать проблемы экологии.

Или тот же Байден. Он первым своим указом вернул США в Парижское соглашение по климату, которое обязывает Америку сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с 2005 годом.

Более того, Байден пообещал вложить в ближайшие годы 2 трлн долларов в ликвидацию ущерба и разработку новых технологий, которые к 2050 году должны уменьшить антропогенную нагрузку на природу нашей планеты.

Да, сегодня весь мир сильно колбасит. И наше преимущество перед всеми остальными – это умение дружить, подставить плечо, быть рядом не только в радости, но и в горе. Этим понятиям нас учили с самого детства. Умение дружить – главный источник нашей силы, наш национальный бренд, если хотите, – сказал Фетисов.