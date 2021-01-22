«Спартак» о Максименко в «Вест Хэме»: «В клуб никто не обращался, предложения не было»

Теги Спартак Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Александр Максименко Спорт-Экспресс Антон Фетисов Футбол

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе «Вест Хэма» к голкиперу красно-белых Александру Максименко.

«Официального предложения по Максименко не поступало, в клуб никто не обращался», – сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» занят поисками перспективного голкипера, который будет готов конкурировать за место в основе команды со следующего сезона. Отмечалось, что селекционеры лондонского клуба обратили внимание на 22-летнего Максименко.

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