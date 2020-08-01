Бывший глава IBU Бессеберг признался, что пользовался услугами проституток в России

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) признался, что пользовался услугами проституток в России.

Информаторы сообщили Независимой комиссии IBU, что Бессебергу заказывали проституток российские спортивные чиновники в качестве взятки. Когда бывший глава IBU приезжал в Россию, то везде появлялся с разными молодыми переводчицами. Информаторы считают, что эти переводчицы (которых предоставляла Россия) оказывали и интимные услуги.

Это подтверждает и бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш: «То, как Андерс обращался с этими девушками, показывало, что отношения у них интимные».

Сам Бессеберг признался полиции, что действительно пользовался услугами проституток в России, и что они, вероятно, были посланы к нему кем-то российских спортивных чиновников. Однако он уверяет, что с переводчицами никаких интимных связей у него не было.

Чиновник отметил, что во время этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске имел интимный контакт с русской девушкой, с которой познакомился на одном из ужинов, косвенно связанных с организацией соревнований. Девушка сказала ему, что была танцовщицей в ночном клубе и является фанаткой биатлона. Бессеберг сообщил, что не знает, случайно ли эта девушка оказалась на том ужине.

На этапе Кубка мира в Тюмени в 2018-м он опять встретился с этой девушкой и вновь имел с ней сексуальную связь. Бессеберг сказал, что у девушки была аккредитация на соревнования, и что она не разговаривала на английском, так что в общении им помогали в СБР. Но она не являлась проституткой, так как чиновник не платил ей денег.

Также Бессеберг признал, что многократно бывал в России на охоте по приглашению Союза биатлонистов России ( ). Он отметил, что все расходы в этих поездках брала на себя российская сторона. Однако он часто охотился в разных странах, так как очень любит охоту.

Во время обыска в доме Бессеберга полиция нашла 13 дорогостоящих наручных часов. Чиновник признал, что одни часы ему подарило официальное лицо в России. Он принял подарок, но позже узнал, что эти часы стоят примерно 20 тысяч евро. Тогда он захотел вернуть подарок, но даритель отказался его принимать, отметив, что «президент IBU должен носить такие часы».