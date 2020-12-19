Максименко интересен «Вест Хэму»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко привлек внимание «Вест Хэма».
По информации Metaratings.ru, «Вест Хэм» занят поисками перспективного голкипера, который будет готов конкурировать за место в основе команды со следующего сезона.
Как утверждается, приоритетным направлением для «Вест Хэма» является Серия А. Однако селекционеры обращают внимание и на голкиперов, выступающих в странах восточной Европы.
Сейчас основным вратарем «Вест Хэма» является Лукаш Фабианьски, которому в апреле исполнится 36 лет. Второму голкиперу – Даррену Рэндолфу – в мае будет 34 года.
Отметим, что ранее сообщалось об интересе лондонского клуба к полузащитнику «Спартаку» Алексу Кралу.
В нынешнем сезоне Максименко провел 20 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустив 22 гола.