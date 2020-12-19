Максименко интересен «Вест Хэму»

Вратарь привлек внимание .

По информации Metaratings.ru, «Вест Хэм» занят поисками перспективного голкипера, который будет готов конкурировать за место в основе команды со следующего сезона.

Как утверждается, приоритетным направлением для «Вест Хэма» является Серия А. Однако селекционеры обращают внимание и на голкиперов, выступающих в странах восточной Европы.

Сейчас основным вратарем «Вест Хэма» является Лукаш Фабианьски, которому в апреле исполнится 36 лет. Второму голкиперу – Даррену Рэндолфу – в мае будет 34 года.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе лондонского клуба к полузащитнику «Спартаку» Алексу Кралу.

В нынешнем сезоне Максименко провел 20 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустив 22 гола.