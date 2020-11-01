Роналду и Джорджина нарушили антиковидные меры, уехав на горнолыжный курорт. Игроку «Юве» грозит штраф

Нападающий и его девушка нарушили карантинные меры.

Как пишет Corriere dello Sport, пара пересекла границу между регионами Пьемонт в Валле-д’Аоста, оба из которых находятся в оранжевой зоне. Роналду и Джорджина отправились на горнолыжный курорт, чтобы отпраздновать 27-летие девушки.

Утверждается, что они жили в отеле, который официально закрыт. Видео, на котором есть Роналду и Джорджина, попало в соцсети, но уже удалено.

За нарушение мер по противодействию коронавирусу португальцу грозит штраф.

Роналду не играл во вчерашнем матче 1/4 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и СПАЛ (4:0).

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