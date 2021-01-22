«Анонимные бездумные идиоты». «МЮ» о расизме в адрес игроков команды в соцсетях

«Манчестер Юнайтед» жестко отреагировал на расистские оскорбления, которым подверглись некоторые футболисты команды после вчерашнего матча с «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

В частности, сообщалось, что оскорбительные комментарии появились в инстаграме защитника «МЮ» .

«Все в испытывают отвращение по отношению к расистским оскорблениям, которые игроки получили в соцсетях после вчершанего матча.

Мы решительно осуждаем это. Рады видеть, что наши фанаты также проявляют осуждение по отношению к этим комментариям.

В «Манчестер Юнайтед» нулевая терпимость к любым формам проявления расизма или дискриминации.

Идентифицировать этих анонимных бездумных идиотов непросто. Мы настоятельно призываем соцсети и регулирующие органы усилить меры по предотвращению такого поведения», – сказано в заявлении клуба.

«МЮ» проиграл «Шеффилд Юнайтед» с 20-го места. Прервали лучшую серию в топ-лигах (13 матчей без поражений) и пропустили вперед Пепа