У Клоппа столько же побед над Моуринью (5) в АПЛ, сколько у Фергюсона, Гвардиолы и Венгера вместе

«Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» (3:1) в 20-м туре АПЛ.

Для главного тренера мерсисайдцев эта победа стала пятой в матчах АПЛ против клубов .

У Клоппа столько же побед в чемпионате Англии против Моуринью, сколько в сумме у (3, «Манчестер Сити»), (1, экс-«Манчестер Юнайтед») и (1, экс-«Арсенал»).

Моуринью в Англии работал в «Челси» (2004-2007, 2013-2015), «МЮ» (2016-2018), а «Тоттенхэм» возглавляет с 2019 года.

Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (3:1) и прервал 5-матчевую серию без побед в АПЛ