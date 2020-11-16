Независимая комиссия IBU: «Многие биатлонисты сборной России принимали допинг в период с 2008 по 2015 год»

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Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тэйлора пришла к выводу, что российские биатлонисты систематически употребляли допинг в 2008-2015 годах.

«По мнению комиссии, доказательств более чем достаточно для того, чтобы сделать выводы о том, что:

1. Многие биатлонисты сборной России принимали допинг (в частности рекомбинантный эритропоэтин и стероиды) в период с 2008 по 2015 год,

2. Их поддерживали и защищали от разоблачения конспираторы из Министерства спорта, Центра спортивной подготовки (ЦСП), РУСАДА и СБР», – говорится в отчете.

В качестве доказательств комиссия приняла во внимание свидетельства экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

По словам Родченкова, с 2005 по 2015 года допинг был распространен в российском биатлоне. Он подтвердил, что среди препаратов, который применяли спортсмены, были рекомбинантный ЭПО, стероиды и коктейль «Дюшес» (оксандролон, метенолон и тренболон), разработанный им в сезоне-2011/12.

Перед Ванкувером-2010 российские биатлонисты использовали ЭПО, который им передавали два доктора команды – Станислав Дмитриев и его сын Андрей.

Первоначально лаборатории WADA не могли обнаружить в пробах допинг, так как из препарата удаляли сиаловую кислоту. Потом же в команду поставляли ЭПО низкого качества, который можно было выявить.

Когда в 2009-м три спортсмена (Ахатова, Юрьева, Ярошенко) сдали положительные пробы на ЭПО, СБР уволил Дмитриевых и доктор Ирина Родионова (работавшая тогда в ОКР) заменила их на посту врача команды.

Родченков также рассказал о специальном плане подготовки препаратов для домашнего ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске. Однако результаты были невысокими (3 серебра), и Дмитриевы снова начали поставлять ЭПО в команду.

Перед Сочи-2014 биатлонисты, по словам Родченкова, участвовали в допинговой системе. Как ему сообщила Родионова, 15-20 спортсменов употребляли коктейль «Дюшес» для улучшения результатов.

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