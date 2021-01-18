Апелляция «Барселоны» по дисквалификации Месси отклонена

Апелляция «Барселоны» на решение о двухматчевой дисквалификации форварда была отклонена, сообщает As.

Аргентинец уже пропустил матч Кубка Испании с «Корнельей» (2:0). Он также не сможет сыграть с «Эльче» в чемпионате Испании.

Также за удаление в матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:3) Месси и «Барселоне» придется выплатить денежный штраф – клуб заплатит 700 евро, Месси – 600 евро.

Месси был наказан за удар сзади по голове нападающего Асьера Вильялибре. Месси получил первую красную карточку за 753 матча в футболке «блауграны».

Месси обезумел: врезал сопернику по голове и получил первую в жизни красную за «Барселону» (753 матча!)