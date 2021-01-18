Дуглас Сантос: «Алкоголь совершенно не нравится. В Писании сказано, что можно выпить один бокал вина – но разве кто-то ограничивается одним?»

Защитник высказался о своем отношении к алкоголю.

– Есть что-то, что вы всегда берете с собой [на сборы]? Кроме спортивной формы.

– Где бы я ни был, со мной всегда Библия – это одна из тех вещей, которой я пользуюсь чаще всего. Чтобы укреплялось не только тело, но и дух.

– К чему вы относитесь категорично?

– К алкоголю и табаку. Это не мое, совершенно не нравится. Моя религиозность – одна из причин. В Писании сказано, что можно выпить лишь один бокал вина – но разве кто-то ограничивается одним? Второй-третий – вот человек уже и напился, потерял контроль над мыслями и делами. Я такое не приемлю.

Мне хочется всегда сохранять голову ясной и контролировать свои поступки, чтобы потом не испытывать чувство стыда. Конечно, человек и в трезвом уме может совершать ошибки, но алкоголь лишь подталкивает его к этому, – сказал бразилец.