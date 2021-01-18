Сетьен требует у «Барсы» 4 млн евро компенсации. Отставка Вальверде обошлась клубу в 11 млн

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«Барселона» не может договориться с бывшим главным тренером команды Кике Сетьеном о компенсации за увольнение.

62-летний специалист требует у каталонского клуба 4 млн евро компенсации.

Как сообщает Cadena Ser, «Барселона» за последние годы тратит много денег на такие выплаты. Отставка Эрнесто Вальверде, которого сменил Сетьен, обошлась клубу в 11 млн евро.

За приглашение нынешнего тренера Роналда Кумана, который работал в сборной Нидерландов, пришлось заплатить 5 млн евро Федерации футбола этой страны.

Напомним, «Барселона» не хочет платить Сетьену компенсацию, так как считает, что он не оправдал ожиданий и не выполнил обещания, связанные с игрой команды.

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