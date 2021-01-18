Экс-директор ЦСКА обвинил «Спартак» в договорном матче с «Торпедо» в 1998-м

«Спартак» в 1998 году сыграл договорной матч с «Торпедо», утверждает бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов.

– У «Спартака» матч с «Торпедо». Говорю Русланбеку (Хусаинову, экс-совладельцу ЦСКА – прим. Sports.ru): «Чтобы догнать «Спартак», нужно соперника мотивировать». С 2010-го ФИФА запретила стимулирование, а в те годы – норма. Хусаинов выделил 50 тысяч долларов, которые я передал Жендареву.

– Генеральному директору «Торпедо».

– Да. Сказал: «Это ребятам – если обыграют «Спартак». Только не вздумай в день матча возвращать! Пожалеешь...» Так Жендарев в тот же вечер перезвонил: «Извини, но принять предложение не могу. Завтра же тебе привезут деньги». Я понял – «Спартак» дал больше. Он и победил.

– Счет?

– 1:0. Я был на стадионе, внимательно следил за игрой. Чувствовалось – «Торпедо» сдает. Шанталосов, 90 минут просидевший на скамейке, подтвердил мои догадки. Я специально дождался его после матча. Спросил: «Валер, скажи правду – сдавали?» Он кивнул: «Да, нам сказали в один мяч проиграть».

– Ну и ну.

– Потом Долматову говорю: «Я знаю, кто в 1999-м нанесет «Спартаку» первое поражение в чемпионате». – «Кто же?» – «Торпедо». – «Ты что, следователь?» – «Нет. Но готов заключить пари».

– И что?

– Поднимите статистику. 1999 год, четвертый тур, «Торпедо» – «Спартак» – 1:0, – рассказал Шамханов.

В 1998 году «Спартак» стал чемпионом, ЦСКА отстал на 3 очка и занял второе место. заняло 11-е место.

«Мы отдаем вам игру, но в чемпионы не лезете». Бывший директор ЦСКА заявил, что «Спартак» предлагал армейцам договорной матч в 1998-м