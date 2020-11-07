Назаров призвал КХЛ дисквалифицировать тренеров Заварухина и Ковалева, лайкнувших пост Панарина в поддержку Навального

Бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров призвал дисквалифицировать тренеров Николая Заварухина («Сибирь») и Алексея Ковалева («Куньлунь»), лайкнувших пост Артемия Панарина с призывом освободить политика Алексея Навального, арестованного 18 января.

«По реакции игроков пусть комментируют сами игроки, мне не хотелось бы, неинтересно. Что касается поддержавших Панарина тренеров Заварухина и Ковалева…

Знаете, в КХЛ, где я отработал 13 лет, за негативные слова в адрес судейства работники получают штраф – 300 тысяч.

А когда ты поддерживаешь Навального и ты действующий тренер команды, то я не знаю, какой штраф должен быть.

Сейчас этот вопрос должен поставить . Об отстранении, дисквалификации или спустить с рук. Мое мнение – дисквалификация», – сказал Назаров.

Кто лайкнул пост Панарина про Навального: Радулов, Слуцкий, Бердин, легенда НХЛ Ковалев и тренер «Сибири» Заварухин