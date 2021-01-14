Правительство Японии рассматривает вариант проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей

Правительство Японии из-за ситуации с коронавирусом рассматривает вариант проведения Олимпийских и Паралимпийских игр с сокращенным числом зрителей или вообще без них.

Как сообщает агентство Kyodo, правительство рассматривает три варианта проведения Игр: без каких-либо ограничений для зрителей, с ограничением в 50% от заполняемости залов или вообще при пустых трибунах.

«C учетом предположения, что и остальной мир не смогут успешно взять распространение инфекции под контроль к 23 июля, в правительстве возникла идея провести Игры без зрителей, чтобы избежать их отмены или новой отсрочки и смягчить возможные негативные последствия для администрации премьер-министра Есихидэ Суги», – отмечается в сообщении Kyodo.

Президент Ассоциации медиков Японии Тосио Накагава заявил, что невозможно принимать болельщиков из-за рубежа на фоне резкого роста числа заболевших в стране.

«Количество спортивных делегаций огромно само по себе. Мы не можем позволить себе принимать иностранных зрителей, когда медицинская система находится под постоянной нагрузкой», – отметил Накагава.

Проведение Олимпиады в Токио без зрителей обернется убытками для оргкомитета Игр, который рассчитывает выручить от продажи билетов 90 миллиардов иен (867 млн долларов).

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

И что, Олимпиаду совсем отменят – впервые со Второй Мировой войны? Похоже, Япония все решила, но боится сказать