Профсоюз парикмахеров раскритиковал Промеса и Лабьяда за празднование гола в стиле стрижки: «Они полностью оторваны от реальности»

Профсоюз парикмахеров Нидерландов раскритиковал поведение полузащитников «Аякса» и .

В матче Кубка Нидерландов с (1:0) футболисты отпраздновали гол Лабьяда, изобразив, что Промес делает ему новую стрижку.

Такое поведение вызвало осуждение общества, так как в Нидерландах из-за коронавируса запрещено посещать парикмахерские. Кроме того, ранее в соцсетях появилось видео, где Промес, Лабьяд и вратарь «Аякса» делают новую стрижку у парикмахера, несмотря на рекомендации не оказывать парикмахерские услуги на дому.

«Мы все понимаем шутки, но стоит спросить себя, подходящее ли сейчас время для таких шуток. Эти футболисты, которые, несомненно, хорошо зарабатывают, наверное, даже не могут себе представить, что сейчас некоторые предприниматели, включая парикмахеров, даже не могут купить себе поесть.

Такой посыл после забитого гола показывает, что они не осведомлены о том, что происходит в обществе. Эти футболисты полностью оторваны от реальности», – заявила представительница профсоюза Гонни Юссен.

Промес напал с ножом на родственника – теперь может сесть на 4 года. А ведь только вчера забил за «Аякс»