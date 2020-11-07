Тютин – Назарову: «Все поменяется рано или поздно и стелиться вам уже будет не под кого»

Бывший защитник «Коламбуса» Федор Тютин отреагировал на слова Андрея Назарова.
Ранее он призвал КХЛ дисквалифицировать тренеров Николая Заварухина и Алексей Ковалева, лайкнувших пост Артемия Панарина в поддержку Алексея Навального.
«Господин Назаров! Хотел бы напомнить, что любой гражданин РФ имеет право на свое мнение и гражданскую позицию.
Она не обязана совпадать с вашей. Не обязана совпадать с позицией таких же, как вы, живущих не по совести, а по личной выгоде.
У всех и всего есть срок – все рано или поздно поменяется и стелиться вам уже будет не под кого», – написал Тютин.
Тютин также добавил хештэг #свободунавальному.
Кто лайкнул пост Панарина про Навального: Радулов, Слуцкий, Бердин, легенда НХЛ Ковалев и тренер «Сибири» Заварухин