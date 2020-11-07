Тютин – Назарову: «Все поменяется рано или поздно и стелиться вам уже будет не под кого»

Бывший защитник «Коламбуса» отреагировал на слова .

Ранее он призвал дисквалифицировать тренеров и , лайкнувших пост Артемия Панарина в поддержку Алексея Навального.

«Господин Назаров! Хотел бы напомнить, что любой гражданин РФ имеет право на свое мнение и гражданскую позицию.

Она не обязана совпадать с вашей. Не обязана совпадать с позицией таких же, как вы, живущих не по совести, а по личной выгоде.

У всех и всего есть срок – все рано или поздно поменяется и стелиться вам уже будет не под кого», – написал Тютин.

Тютин также добавил хештэг #свободунавальному.

Кто лайкнул пост Панарина про Навального: Радулов, Слуцкий, Бердин, легенда НХЛ Ковалев и тренер «Сибири» Заварухин