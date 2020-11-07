Тютин – Назарову: «Все поменяется рано или поздно и стелиться вам уже будет не под кого»

Теги Сибирь Николай Заварухин Федор Тютин Алексей Ковалев Андрей Назаров КХЛ Алексей Навальный Политика Куньлунь Ред Стар Хоккей

Бывший защитник «Коламбуса» Федор Тютин отреагировал на слова Андрея Назарова.

Ранее он призвал КХЛ дисквалифицировать тренеров Николая Заварухина и Алексей Ковалева, лайкнувших пост Артемия Панарина в поддержку Алексея Навального.

«Господин Назаров! Хотел бы напомнить, что любой гражданин РФ имеет право на свое мнение и гражданскую позицию.

Она не обязана совпадать с вашей. Не обязана совпадать с позицией таких же, как вы, живущих не по совести, а по личной выгоде.

У всех и всего есть срок – все рано или поздно поменяется и стелиться вам уже будет не под кого», – написал Тютин.

Тютин также добавил хештэг #свободунавальному.

Кто лайкнул пост Панарина про Навального: Радулов, Слуцкий, Бердин, легенда НХЛ Ковалев и тренер «Сибири» Заварухин

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