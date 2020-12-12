Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов предостерег арбитров о недопустимости плохого судейства на матчах башкирского клуба.

– Вы, наверное, ярче всех из руководителей клубов высказывались на тему судейства в этом сезоне.

– Недавно смотрел анализ результативных судейских ошибок от одного из спортивных СМИ. В чью-то сторону больше ошибались, в чью-то в меньшую. У кого-то счет 8:3, то есть 8 ошибок в пользу команды, 3 – против. У кого-то 5:5. Но когда у «Уфы» счет 0:6, у меня складывается ощущение, что нас кто-то провожает. Что происходит?! Это обидно и неприятно.

Мы не намерены с этим мириться и будем об этом говорить. И когда я говорил какие-то резкие вещи, связанные с судейством, это просто была реакция на это судейство. Да, где-то надо было мягче говорить, согласен. Все-таки в нашей системе координат принято общаться более нейтрально на такие темы. Но в этом смысле я неопытный и говорю то, что думаю.

– Эти высказывания возымели какой-то эффект?

– Ну, цыплят по осени считают. Посмотрим в конце сезона на турнирную таблицу. То, что было в матче с «Ротором» – просто отвратительно. Сам Хачатурянц (руководитель судейского комитета РФС – прим. Sports.ru) уже через час признал, что со стороны судьи была допущена результативная ошибка.

Окей, вы признали. А что дальше? Нам три очка теперь вернут? Нет. Или в следующей игре нам их отдадут? Или судью расстреляют? Что случится дальше? Наверное, будет так: его поругают, он отдохнет где-нибудь на Мальдивах месяца два, не будет судить и все.

Я могу сказать одно: молчать мы все равно не будем. Они, может, все наши друзья-товарищи, но так ведь все равно нельзя. Мы Башкирия – один из опорных регионов страны. Мы стараемся, чтобы все было хорошо у людей. Башкиры еще со времен войн со шведами принимали участие в сражениях на стороне федеральных сил. Мы надежный оплот России, а нас тут так обижают.

– Аргумент.

– Это шутка, конечно, но доля правды в ней есть. Мы не позволим так с собой обращаться. Я рекомендую тем, кто хочет с нами поиграть в такие игры, как «Ротор», просто этого не делать. Не надо, ребят.

У нас есть глава республики очень мощный, которому мы тоже можем пожаловаться. Да, у него много других дел, но, думаю, нас он тоже услышит. Нас, футбольных болельщиков, только в одной группе «ВКонтакте» сто тысяч. Если так обращаться с таким количеством людей, рано или поздно они начнут высказывать свое недоумение, – заявил Мурзагулов.