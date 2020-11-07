Жена Овечкина: «Заболевший игрок контактировал со всеми, почему же сказали только о наших ребятах? «Даллас» и «Каролина» никого не выискивали»

, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина дополнила свой прошлый пост, посвященный отстранению российских игроков «столичных» из-за нарушения ковид-протоколов.

«А теперь для всех тех, кто писал, что ребята нарушили правило, поэтому это было верным решением их отстранить!

Я очень рада, что сказали правду, о которой я, конечно, знала, но посчитала некорректным оглашать! Так вот, как вы поняли (или, возможно, не все поняли), дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми игроками!

Так почему же сказали только о наших ребятах? (умолчав изначально о положительном тесте!)

Ну, и вдобавок, вспомним о командах «Даллас» и «Каролина»! Они честно сказали о заболевших игроках и приостановили игры, а не стали выискивать, кто с кем контактировал, и ссылаться на «несоблюдение правил».

P.S. Я всегда буду за справедливость и честность, особенно когда это касается моей семьи! Это мое личное мнение и моя позиция, на что я имею полное право! Спасибо за внимание и за поддержку», – написала Шубская в сториз своего инстаграма.