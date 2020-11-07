Жена Овечкина: «Заболевший игрок контактировал со всеми, почему же сказали только о наших ребятах? «Даллас» и «Каролина» никого не выискивали»

Теги Каролина Вашингтон Даллас Александр Овечкин НХЛ Илья Самсонов коронавирус Здоровье Анастасия Шубская Хоккей

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина дополнила свой прошлый пост, посвященный отстранению российских игроков «столичных» из-за нарушения ковид-протоколов. 

«А теперь для всех тех, кто писал, что ребята нарушили правило, поэтому это было верным решением их отстранить!

Я очень рада, что сказали правду, о которой я, конечно, знала, но посчитала некорректным оглашать! Так вот, как вы поняли (или, возможно, не все поняли), дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми игроками!

Так почему же сказали только о наших ребятах? (умолчав изначально о положительном тесте!)

Ну, и вдобавок, вспомним о командах «Даллас» и «Каролина»! Они честно сказали о заболевших игроках и приостановили игры, а не стали выискивать, кто с кем контактировал, и ссылаться на «несоблюдение правил».

P.S. Я всегда буду за справедливость и честность, особенно когда это касается моей семьи! Это мое личное мнение и моя позиция, на что я имею полное право! Спасибо за внимание и за поддержку», – написала Шубская в сториз своего инстаграма. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья