Молодежка «Кузни» отказалась играть с «Омскими Ястребами» после травмы игрока: «Сожалеем, что академия Омска воспитывает таких «хоккеистов»

Новокузнецкий «Металлург» выступил с заявлением после инцидента во время матча между и «Кузнецкими Медведями» (4:1).

«Уважаемые болельщики , омские любители хоккея!

Новокузнецкий хоккейный клуб сообщает, что команда не будет принимать участие во втором матче с «Омскими Ястребами».

Наш клуб всегда выступал и выступает за соблюдение принципов «Fair play» во всех проявлениях, за уважение не только к партнерам по команде, но и к хоккеистам соперника – и на льду, и за его пределами. Уважение и соблюдение честных правил как в игре, так и в жизни – это самые важные составляющие для молодого поколения, воспитанием которого занимается в том числе и МХЛ.

Накануне капитан «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов, выступив агрессором в драке, проявил свои навыки в боях без правил, нокаутировав нападающего нашей команды Демида Паничкина. Видео моментально облетело интернет и вызвало бурю негодования не только у новокузнецких болельщиков, но и во всем хоккейном мире.

Мы сожалеем, что академия хоккея воспитывает в том числе таких «хоккеистов», действия которых идут вразрез с приоритетами развития молодежного хоккея в России. И по моральным соображениям вынуждены отказаться от участия в матче с «Омскими Ястребами» 23 января – хоккеисты нашей команды находятся в психологическом шоке после увиденного на льду.

В этом году мы формируем обновленный состав «Кузнецких Медведей», в котором выступают в том числе хоккеисты, которые только дебютировали в МХЛ. Мы не можем подвергать их жизни опасности, наносить психологическую травму, выводя на матч при таком эмоциональном фоне. Новокузнецкий хоккейный клуб сожалеет о произошедшем инциденте, но сегодняшний матч с участием нашей команды в Омске не состоится.

в текущем сезоне сотрудничает с «Авангардом», помогая в развитии и становлении молодых хоккеистов омского клуба. Мы создаем для командированных хоккеистов в состав нашей команды такие же условия для работы, как и собственным воспитанникам.

Не деля хоккеистов на местных, и приезжих. И смеем заверить, что произошедший инцидент не повлияет на наше гостеприимство к хоккеистам из Омска», – говорится в сообщении.

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