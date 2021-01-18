Манчини о Кокорине в «Фиорентине»: «Саша мог бы играть даже за «Реал». Он чемпион»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил переход форварда в «Фиорентину».

– Я тренировал Кокорина в течение года в и могу говорить о нем только хорошее. Как о футбольных качествах, так и о человеческих.

– Даже если о нем ходят всякие разные легенды?

– Я ограничиваюсь тем, что видел на поле, и заверяю вас, что Кокорин – чемпион. Тот, кто благодаря имеющимся качествам мог бы играть за любой клуб, в том числе и за «Реал». Утонченная работа ног, сильный удар головой, точные передачи. К сожалению, я потерял его из-за травмы колена в марте 2018 года. Ценность этого игрока бесспорна.

– Опишите его как нападающего.

– Со своими качествами он может делать то, что хочет, и играть там, где нужно. Второй форвард, вингер и, очевидно, центральный нападающий. Со мной он начинал на правом фланге, где, конечно, ему не хватало ударов по воротам.

– Как вы оцениваете решение «Фиорентины»?

– Повторяю, качества игрока – чемпионские. Конечно, ему понадобится время для адаптации к нашему чемпионату, но ценность Кокорина неоспорима. С этой точки зрения ход «Фиорентины» очень хорош, – сказал Манчини.

«Фиорентина» – шанс всей жизни для Кокорина. Я даже не могу поверить, что это случилось

Я болею за «Фиорентину» более 20 лет и никогда не видел ее настолько серой. В такую команду едет Кокорин в худшей форме в карьере

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