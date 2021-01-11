Власти Японии опровергли информацию об отмене Олимпиады в Токио

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи опроверг информацию об отмене летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса.

Информация об отмене появилась ранее в британском издании The Times.

«Мы намерены полностью опровергнуть данную информацию.

Конечно, мы должны учитывать ситуацию за рубежом, и в определенный момент будет принято решение, проводить или нет, но до тех пор правительство будет делать все необходимое для подготовки к Играм», – заявил Сакаи.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.