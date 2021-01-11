Власти Японии опровергли информацию об отмене Олимпиады в Токио

Теги Паралимпийские игры Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи опроверг информацию об отмене летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса.

Информация об отмене появилась ранее в британском издании The Times. 

«Мы намерены полностью опровергнуть данную информацию. 

Конечно, мы должны учитывать ситуацию за рубежом, и в определенный момент будет принято решение, проводить Олимпиаду или нет, но до тех пор правительство будет делать все необходимое для подготовки к Играм», – заявил Сакаи.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. 

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