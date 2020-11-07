Плющев о поддержке Навального Панариным: «Надо хоккеем заниматься, а не изучать историю государства, сидя на толчке»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о посте форварда в поддержку политика Алексея Навального, арестованного 18 января.

«Панарину надо хоккеем заниматься, а не изучать историю своего государства, сидя на толчке с телефоном в руках.

Есть спорт, а есть политика. Я не уверен, что человек, у которого образование 3 класса с коридором, хорошо разбирается в политике. Но у нас многие считают, что они знают все про всех.

У Панарина уже были такие закидоны. Видимо, человек продолжает этим заниматься, ну это его право. Тем более там за океаном хорошо ему», – сказал Плющев.

Панарин набрал 4 (2+2) очка в трех матчах стартовавшего сезона НХЛ, он лидер команды по этому показателю наряду с другим россиянином Павлом Бучневичем, у которого также 4 (2+2) балла за результативность.

Кто лайкнул пост Панарина про Навального: Радулов, Слуцкий, Бердин, легенда НХЛ Ковалев и тренер «Сибири» Заварухин