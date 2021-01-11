Власти Японии решили отменить Олимпиаду в Токио (The Times)

Британское издание The Times сообщило, что японское правительство приняло решение отменить летние Олимпийские игры в из-за пандемии .

Об этом издание сообщает со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

По информации The Times, Япония ищет возможности сообщить об отмене Игр «без потери лица».

Также сообщается, что страна намерена претендовать на право проведения Игр 2032 года.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но ее перенесли на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

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