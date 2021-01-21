«Я бы хотел, чтобы это видел отец». Логинов заплакал на подиуме и во время интервью

Чемпион мира по биатлону , который выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце, заплакал на подиуме во время церемонии награждения.

Перед Новым годом у Логинова умер отец.

«Я выиграл на «Ижевской винтовке» три года назад с четырьмя нулями. Думаю, зрители понимают сложившуюся ситуацию. Надеюсь, им доставляет радость то, как стараются организаторы для проведения соревнований.

Мне очень жаль, я хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Думаю, он очень рад этой победе. Я прошу прощения, честно...» – сказал Логинов в интервью «Матч ТВ» после гонки.